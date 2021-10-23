Akaryakıtta zam dalgası benzine de sıçrayabilir
Son günlerde akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların benzine de yansıyabileceğini aktaran EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, benzinin 11 lira olabileceğini, motorine 2 lira, LPG'ye de 1 lira zam gelebileceğini söyledi.
Ekonomi 23.10.2021, 12:52 23.10.2021, 13:01
Akaryakıt fiyatları son olarak geçtiğimiz günlerde yeniden zamlandı. T24'te yer alan habere göre:
Motorin fiyatları zamlarla benzin fiyatlarını geçerken son olarak LPG otogaz fiyatlarına zam geldi. Akaryakıtta ÖTV alanının sıfırlanmasıyla zamlar pompa satış fiyatlarına yansıdı.
EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, Eşel Mobil Sistemi'ne dikkat çekerek, devletin EMS'yi geliştirmemesi halinde akaryakıt fiyatlarında, benzinde 2 lira 53 kuruş, motorinde 2 lira 5 kuruş ve LPG de litrede 1 lira KDV eklenmek zorunda kalınacağına dikkati çeken Aktaş, "Bu da benzinde fiyatın litrede 11 liraya çıkması demektir." diye konuştu.
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