Akaryakıtta indirim ÖTV tutarına eklenecek

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir döneme giriliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bugünden itibaren ürünlerin fiyatlarında yaşanan düşüş pompa yerine ÖTV'ye yansıyacak. Söz konusu artışlar hiçbir şekilde 2 Nisan 2020 tarihli ÖTV tutarlarını geçmeyecek. Yarın benzin ve motorinde 2 lira, bugün LPG'de 1,10 TL indirim bekleniyordu.

Yarın benzin ve motorinde 2 lira, bugün LPG'de 1,10 TL indirim bekleniyordu.

İndirim için kalan ÖTV marjı Benzinde 2,53 TL, Motorinde 2,05 TL, LPG'de 1 TL. Bu durumda sadece LPG'de 10 kuruş indirim olacak.

Kaynak : Memurlar