Akaryakıta gelen indirim pompaya yansıdı
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Ekonomi 30.08.2022, 08:54
Benzinin litre fiyatına 1,04 TL indirim geldi. Fiyat değişikliği, bu gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.
Yaşanan indirim ile birlikte, benzinin litre fiyatı 20 lira seviyelerine geriledi.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.85 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20.13 liradan satılıyor.
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