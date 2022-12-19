Akaryakıta çifte indirim geliyor!

Salı gününden geçerli olmak üzere benzinde 61 kuruş, motorinde 77 kuruşluk indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.75 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 18.51 TL'den satılıyor.