Akaryakıta bir indirim daha geliyor

Petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarında da indirimler kaçınılmaz oluyor.

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinde 1 lira 34 kuruş indirim bekleniyor.

İndirimle İstanbul'da motorin 19.58 TL'ye, Ankara'da 20 TL'den, İzmir'de 20.08 TL'den satılacak.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,88 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,48 liradan satılıyor.

MOTORİNE 71 KURUŞLUK İNDİRİM GELMİŞTİ

Dün de gece yarısından itibaren motorin grubunda 71 kuruşluk fiyat indirimi yapılırken, değişiklik pompa fiyatlarına yansımıştı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.