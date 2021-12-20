Akaryakıt zammı iptal
Dövizde yaşanan düşüş nedeniyle akaryakıt fiyatlarına yapılacak artış durduruldu.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), döviz kurunda yaşanan düşüşe bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yansıyacak artışların durdurulduğunu açıkladı.
EPDK'den yapılan açıklamada, akaryakıt fiyatlarında en belirleyici unsurun petrol fiyatları ve döviz hareketleri olduğu belirtildi.
Döviz kurlarında yaşanan düşüşün akaryakıt piyasasına etkisinin değerlendirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteğiyle durdurulmuştur. Dövizde yaşanan düşüş en kısa süre içerisinde pompa fiyatlarına da yansıyacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlere destek veren tüm sektör temsilcilerimize kurum olarak teşekkür ederiz."
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