Akaryakıt fiyatlarına zam

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

15 Temmuz Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 32 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 28 lira 2 kuruş, Ankara'da 28 lira 48 kuruş ve İzmir'de ise 28 lira 58 kuruştan satılacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.