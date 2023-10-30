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Akaryakıt fiyatlarına indirim

Üst üste gelen zamlardan sonra motorin fiyatlarına indirim haber geldi.

Ekonomi 30.10.2023, 12:15
Akaryakıt fiyatlarına indirim

İsrail-Gazze savaşı bölgesel tepkiye yol açarken brent petrol fiyatlarında gerileme gözlemlendi. 17 Ekim'de yapılan 2 lira 23 kuruşluk zammın ardından motorin fiyatları 40 liranın üzerine çıkmıştı. Son olarak 21 Ekim Cuma günü benzine gelen 1 lira 48 kuruşluk zammın ardından araç sahiplerine sevindirecek haber geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorin fiyatlarına 1 liranın üzerinden indirim gelmesi bekleniyor.

SON OLARAK BENZİNE ZAM GELMİŞTİ

Son olarak benzin fiyatlarına 21 Ekim Cuma günü 1 lira 48 kuruşluk zam gelmişti.

Motorin fiyatlarına ise 17 Ekim'de yapılan 2 lira 23 kuruşluk zammın ardından motorinin litre fiyatı 40 liranın üzerine çıkmıştı.

MOTORİN İNDİRİMİ YOLDA

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, mazot fiyatı 30 Ekim gecesinden itibaren yaklaşık yüzde 4’lük düşüş ile 1 lira 57 kuruş gerileyecek.

AKARYAKIT İNDİRİMİ SONRA MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Akaryakıt fiyatlarına gelen ikinci indirimin ardından İstanbul Anadolu Yakasında 39,52 TL'ye satılan motorin fiyatının 37,95 TL'ye gerilemesi bekleniyor.

Ankara'da 40,15 liraya satılan benzinin litre fiyatının ise 38,58 TL'den satılması bekleniyor.

BRENT PETROLDE SON DURUM

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 88,33 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 89,43 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 89,20 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,98 azalışla 88,33 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84,45 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günkü para politikası kararları öncesinde piyasalarda zemin kazanan talep endişeleri etkili oldu.

ABD'de beklentilerin üzerinde gerçekleşen bir dizi makroekonomik verinin ardından Fed'in politika faizini beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına yönelik endişeler arttı. Bu durum, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkede talep endişelerine yol açarak fiyat artışlarını aşağı yönlü baskıladı.

Öte yandan, İsrail-Filistin çatışmasının piyasalarda yol açtığı arz endişesi de fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Çatışmanın bölgeye yayılması halinde petrol arzına zarar vereceği ve yılın geri kalanında beklenen arz açığını daha da derinleştireceğinden endişe ediliyor. Ancak piyasa oyuncuları, çatışmaların gerçek etkisini ölçmekte zorlanıyor. Bu durum petrol fiyatlarını, çatışmaya ilişkin haber akışlarına karşı hassaslaştırıyor ve fiyat dalgalanmalarına neden oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 88,53 ile 89,25 dolar aralığının direnç, 87,81 ile 87,09 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

#motorin
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