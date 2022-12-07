Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor
Perşembe gününden itibaren motorin grubunda 1.88 TL, benzin grubunda ise 2.13 liralık indirim gelmesi öngörülüyor.
Ekonomi 07.12.2022, 08:45
Brent petrol fiyatı 79 dolar seviyesine kadar geriledi. Perşembe gününden itibaren motorin grubunda 1.88 TL, benzin grubunda ise 2.13 liralık indirim bekleniyor. İndirim gerçekleşirse benzin 20 liranın altına inecek.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22,97 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20,17 liradan satılıyor.
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