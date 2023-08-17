Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor

Brent petrol fiyatlarında ve döviz kurunda yaşanan hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen zamların ardından bu kez araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandı. Fiyatı 38 liranın üzerine çıkan motorine, 18 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 52 kuruş indirim bekleniyor.

İndirimin ardından motorinin litresi İstabul'da 36 lira 86 kuruşa, Ankara'da 37 lira 36 kuruşa, İzmir'de ise 37 lira 52 kuruşa inecek.

Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. 14 Mayıs seçimleri öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. 3 aylık sürede akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı.

16 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti. ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana gelmişti. 16 Temmuz Pazar itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL, motorin fiyatları ise 32,36 TL olmuştu.