Akaryakıt fiyatlarına büyük indirim geliyor
Akaryakıt fiyatlarında son dönemlerde art arda yaşanan zamlardan sonra bu kez de indirim geliyor. Benzin fiyatlarına 2 liraya yakın bir indirim söz konusu.
Dün benzine 1,15 TL indirim geleceği kamuoyuna yansımıştı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; benzine 27 Eylül Perşembe gününden itibaren 1 lira 94 kuruş indirim geliyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİNE İNDİRİM GELİYOR
Benzine 27 Eylül Perşembe gününden itibaren 1 lira 94 kuruş indirim geliyor.
Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.08 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 38.6 liradan satılıyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|5
|15
|2. Galatasaray
|5
|13
|3. Rizespor
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|10
|5. Beşiktaş
|5
|10
|6. Trabzonspor
|6
|9
|7. Kayserispor
|6
|9
|8. Konyaspor
|6
|9
|9. Kasımpasa
|6
|9
|10. A.Demirspor
|5
|8
|11. Alanyaspor
|6
|7
|12. Ankaragücü
|6
|6
|13. Antalyaspor
|6
|6
|14. Karagümrük
|6
|6
|15. Sivasspor
|6
|6
|16. Pendikspor
|6
|4
|17. Başakşehir
|5
|3
|18. Gaziantep FK
|6
|3
|19. İstanbulspor
|4
|2
|20. Samsunspor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|18
|2. Bandırmaspor
|6
|12
|3. Ahlatçı Çorum FK
|6
|12
|4. Kocaelispor
|6
|12
|5. Bodrumspor
|6
|11
|6. Manisa FK
|6
|11
|7. Keçiörengücü
|6
|11
|8. Gençlerbirliği
|6
|10
|9. Göztepe
|6
|8
|10. Şanlıurfaspor
|6
|8
|11. Erzurumspor
|6
|6
|12. Adanaspor
|6
|6
|13. Boluspor
|6
|6
|14. Sakaryaspor
|6
|5
|15. Giresunspor
|6
|4
|16. Altay
|6
|4
|17. Tuzlaspor
|6
|3
|18. Ümraniye
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|6
|18
|2. Liverpool
|6
|16
|3. Brighton
|6
|15
|4. Tottenham
|6
|14
|5. Arsenal
|6
|14
|6. Aston Villa
|6
|12
|7. West Ham United
|6
|10
|8. Newcastle
|6
|9
|9. M. United
|6
|9
|10. Crystal Palace
|6
|8
|11. Fulham
|6
|8
|12. Nottingham Forest
|6
|7
|13. Brentford
|6
|6
|14. Chelsea
|6
|5
|15. Everton
|6
|4
|16. Wolves
|6
|4
|17. Bournemouth
|6
|3
|18. Luton Town
|5
|1
|19. Burnley
|5
|1
|20. Sheffield United
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|6
|16
|2. Girona
|6
|16
|3. Real Madrid
|6
|15
|4. Athletic Bilbao
|6
|13
|5. Atletico Madrid
|5
|10
|6. Valencia
|6
|10
|7. Rayo Vallecano
|6
|10
|8. Real Sociedad
|6
|9
|9. Cadiz
|6
|8
|10. Real Betis
|6
|8
|11. Osasuna
|6
|7
|12. Villarreal
|6
|7
|13. Getafe
|6
|7
|14. Deportivo Alaves
|6
|6
|15. Las Palmas
|6
|5
|16. Mallorca
|6
|5
|17. Sevilla
|5
|4
|18. Celta Vigo
|6
|4
|19. Granada
|6
|3
|20. Almeria
|6
|2