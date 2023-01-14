Akaryakıt fiyatlarına bu gece zam geliyor

Dünya genelinde petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmanın neticesi olarak Türkiye'de de benzin ve motorin fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzinin litre fiyatına salı gününden itibaren 67 kuruş zam bekleniyor.

Motorin grubunda fiyat değişikliği öngörülmüyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,11 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19,67 satılıyor.

FİYAT HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.