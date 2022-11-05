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AK Partili Akbaşoğlu'ndan sözleşmeliye kadro ve EYT açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), taşeron ve geçici işçiler ile sözleşmeli memurlara kadro çalışmasıyla ilgili, "2023'ün başında bütün bu meselelerin hayata geçtiği bir süreci yaşamış olacağız." dedi.

Ekonomi 05.11.2022, 11:40
AK Partili Akbaşoğlu'ndan sözleşmeliye kadro ve EYT açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "2023'ün başında bütün bu meselelerin hayata geçtiği bir süreci yaşamış olacağız. Toplumun beklentilerini karşılayacak adımlar atacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Akbaşoğlu, AA muhabirinin, milyonlarca çalışanı ilgilendiren, asgari ücret, EYT, taşeron ve geçici işçiler ile sözleşmeli memurlara kadro çalışmasına ilişkin sorularını cevapladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hummalı çalışma yürütüldüğünü, bu konuların masaya yatırıldığını ve üzerinde çalışıldığını anlatan Akbaşoğlu, "Ne söz verdiysek hepsini yerine getirdik, getiriyoruz." ifadesini kullandı.

EYT ve kadro çalışması konusunda yıl sonuna kadar ardı ardına gelişmelerin yaşanacağını belirten Akbaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taşerondan 1 milyona yakın insanımızı kadroya geçirdiğimiz dönemde 80-90 bine yakın arkadaşımız kapsam dışında kalmıştı, onlarla ilgili düzenlemeye dönük yaklaşımlar, mevsimlik işçi gibi 10 ay çalışan insanlarımızın 12 aya tamamlanması ve sürekli hale gelebilecek şekilde çalışma hayatlarına devam edebilmesi ve EYT'li kardeşlerimizin meselelerinin tamamen çözüme kavuşturulmasına dönük bir takvimimiz söz konusu. Bu yasal düzenlemeleri 2022 yılı sonu itibarıyla hayata geçirmiş olacağız. 2023'ün başında bütün bu meselelerin ardı ardına neticelendiği, hayata geçtiği bir süreci yaşamış olacağız."

Akbaşoğlu, aralıkta asgari ücret, ocakta ise memur ve emekli maaşlarına yönelik düzenleme yapılacağına işaret etti.

- "Sayın Vedat Bilgin ile istişare halindeyiz"

EYT konusunda nasıl bir formül uygulanacağına da değinen Akbaşoğlu, "Bu konuyu enine boyuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin başkanlığında bir çalışma heyeti yürütüyor. Bu çalışmalar neticelendiğinde zaten kamuoyuyla paylaşılacak. Biraz sabredelim, sonucunu hep beraber sevinçle karşılayalım." dedi.

Akbaşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile istişare halinde olduğunu dile getirerek, şunları aktardı:

"EYT konusu, geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımıza da sorulmuştu. Kendisi de bu konuların ardı ardına çözümleneceği müjdesini paylaştı. Herkes müsterih olsun, Allah'ın izniyle ne söz verdiysek yerine getirdik, getiriyoruz. Toplumun bütün sorunlarını çözme merci AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır. Bu konuda kimsenin en ufak tereddüdü olmasın. Toplumun beklentilerini karşılayacak adımlar atacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

#AK Parti Grup Başkanvekili #eyt
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