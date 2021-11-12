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AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan 'EYT' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Öncelikli gündemimiz değil" sözleriyle ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan açıklama geldi.

Ekonomi 12.11.2021, 17:31 12.11.2021, 17:40
AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan 'EYT' açıklaması

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusu gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Konuyla ilgili hükümetin çalışma başlattığı bildirilmiş ancak, düzenlemeye ilişkin bir ayrıntı verilmemişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise dün yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" demişti.

Bakan Bilgin'in bu açıklaması EYT çalışması ile ilgili kafalarda soru işareti yaratmıştı. Bugün konuyla ilgili AK Parti'den bir açıklama geldi.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusu gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Konuyla ilgili hükümetin çalışma başlattığı bildirilmiş ancak, düzenlemeye ilişkin bir ayrıntı verilmemişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise dün yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" demişti.

Bakan Bilgin'in bu açıklaması EYT çalışması ile ilgili kafalarda soru işareti yaratmıştı. Bugün konuyla ilgili AK Parti'den bir açıklama geldi.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "EYT ile ilgili bir konu Meclis Genel Kurulu'nda gündeme geldi. Ortada herhangi farklı bir açıklama söz konusu değil" dedi.

Asgari ücret ve 3600 ek gösterge çalışmalarına işaret eden Akbaşoğlu, konuların bir sıralama ve süreç yönetimi çerçevesinde ele alındığını kaydetti.

Akbaşoğlu, şunları söyledi: 3600 ek gösterge teklife dönüştürülüp Meclis'e geldikten sonra sözleşmeli personelin, emeklilerin durumu ve emeklilerin durumu kapsamında EYT'lilerin durumu üzerinde bu yapılan çalışmaların nihayetlenmesi süreci sonrasında bu hususları da Cumhur İttifakı olarak kendi aramızda istişareyle Meclis'in gündemine taşıma ve diğer partilerle de görüşüp kamuoyuna bu çalışmaların neticesini açıklama durumu söz konusu olacaktır.

"BİTTİĞİNDE AÇIKLANACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplumu ilgilendiren konuların çözümüne dair bakanlık ve partinin yetkili kurumlarına talimat verdiğini söyleyen Akbaşoğlu, "Bu konuya ilişkin öncelikli bir gündem olarak, Türkiye'nin gündeminde neler var, bu hususlar ele alınmakta, buna dair yapılan çalışmalar da kamuoyuna bittiğinde açıklanmaktadır" diye konuştu.

"ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Bu kapsamda asgari ücret ve 3600 ek gösterge çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah yıl başından sonra bu konular nihayetlendiğinde TBMM'nin gündemine Cumhur İttifakı olarak getirilmek üzere çalışılmaktadır. Cumhur İttifakıyla beraber, paydaşlarımızla istişare yaparak 3600 Ek Gösterge'yle ilgili çalışmalarımızı nihayetlendirip, bunu yılbaşından sonra bir kanun teklifiyle gündeme getirip, diğer partilerle de istişare edip kamuoyuna açıklayacağız."

#eyt #ak parti #Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
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