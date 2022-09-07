Aile Destek Programı ödemeleri bugün yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı , Aile Destek Programı ödemelerine bugün başladı. 1 buçuk milyondan fazla haneye 882 milyon 774 bin lira ödeme yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Destek Programı kapsamında temmuz ayında 831 bin 383 haneye yaklaşık 428 milyon lira ödeme yaptı.

Destek programının ikinci ödemesi bugün gerçekleştirildi.

1 milyon 659 bin 48 haneye 882 milyon 774 bin lira tutarında ödeme yapıldı.

Hak sahibi hanelere 10 ay daha destek sağlanacak.

Destek programından faydalanmak isteyenlerin e-Devlet üzerinden ya da ikametgah adresinin bulunduğu ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuru yapması gerekiyor.