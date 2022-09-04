Ağustos enflasyonu yarın açıklanacak
Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı enflasyon rakamlarını yarın açıklayacak. TÜFE temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,37 artış göstermişti.
Ekonomi 04.09.2022, 09:38
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 2,37, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 5,17 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 79,6, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 144,61 olarak kaydedildi.
Yarın, yılın sekizinci enflasyon verilerini oluşturacak olan ağustos ayı enflasyon rakamları açıklanacak.
Temmuzda fiyatı en fazla artan ürün ilaç, en çok düşen ürün kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları olmuştu.
25 Ağustos'ta Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'ni yayımlayan Merkez Bankası ise tüketici fiyatlarının temmuzda yüzde 2,37 arttığı, yıllık enflasyonun yüzde 79,6'ya çıktığı anımsatılarak, çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonlarındaki yükselişin sürdüğü bildirildi.
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