Ağrı'nın eşsiz lezzeti coğrafi işaret aldı

Valilik Toplantı Salonu'ndaki programda konuşan Vali Osman Varol, Ağrı geven balının bir süre önce coğrafi işaret belgesi aldığını söyledi.

Coğrafi işaret sürecinin çok zahmetli iş olduğunu belirten Varol, "Ürününüzün gerçekten size özel ve benzersiz olduğunu, birtakım özelliklerle ön plana çıktığını bilimsel olarak kanıtlamanız, bununla ilgili çeşitli çalışmalar, analizler ve laboratuvar testleri yapmanız gerekiyor. Bu çalışmaları doğru bir tezle patent kurumuna sunmanız gerekiyor. Bu süreçlerin tamamı başarılı şekilde yürütüldü ve coğrafi işaret belgesini almış olduk. İlimizde arıcılık son yıllarda çok ciddi bir ivme kazandı." diye konuştu.

Devlet desteğiyle bugüne kadar çeşitli projelerle üreticilere arı ve kovan desteği yapıldığını anımsatan Varol, önceki dönemlerde görev yapan valilere de teşekkür etti.

Varol, kentin florasının çok zengin olduğunu, balın da çok kaliteli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"25 bin kovanlık bir varlığımız var. Yılda 230-280 ton arası bal üretimimiz oluyor. Çiftçimize ve üreticimize çok çeşitli destekler veriliyor. Son birkaç yıldır çok başarılı bir şekilde bal festivali yapıyoruz. Bunların tamamı üreticimize yardımcı olmak için yaptığımız çalışmalardır. Ağrı'nın potansiyeli çok yüksek ve çok önemli değerleri var. Ben bu coğrafi işaret tescilinden sonra sektörümüzün daha da gelişeceğini hem Türkiye çapında satışlarımızın artacağını hem de üreticilerimizin gücünün artacağını düşünüyorum. Herkese bu balı tatmalarını ve tüketmelerini öneriyoruz."

Programa, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ebumuhsin Bulut, Ağrı Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Erol Kılıç ve bazı arıcılar katıldı.