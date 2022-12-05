Ağrı'da yılın 12 ayı domates üretiliyor
Zengin jeotermal kaynaklarına sahip Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, yılın her mevsimi domates üretiliyor.
Kış mevsimlerinin zorlu geçtiği ilçede jeotermal enerjiyle ısıtılan 40 dekarlık alanda kurulu serada, yıllardır domates üretimi yapılıyor.
Soğuk kış günlerinde bile üretimin aksamadığı serada üretilen domates, yurt içine pazarlanıyor.
AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, seradaki incelemelerinin ardından AA muhabirine, AK Parti hükümetlerinin enerji ve jeotermal alanlarında da çok büyük yatırımlar yaptığını söyledi.
Yeni kurulacak seralarda daha fazla domates üretebileceklerini belirten Çelebi, şunları kaydetti:
"Serada kışın yaklaşık 1300 ton domates elde ediyoruz. Yaz aylarında da 2 bin tona yakın domates üretiyoruz. Ülke ekonomimize büyük bir katkı yapıyor. Devletin bütçesine 30 milyon lira katkıda bulunuyor. Domatesler çok güzel ve ben iç piyasada herkesin yemesini tavsiye ediyorum. Domatesler tamamen organik ve el değmeden sıcak su ortamında yetişiyor. Sıcak suyumuz kaliteli olduğu için burada yaz ve kış üretim durmadan devam eder."
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