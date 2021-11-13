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Afyon'dan çıkıyor 30 ülkeye satılıyor

Avrupa, Asya ve Amerika kıtasında bulunan 30 ülke Afyon'daki tesislerde hazırlanan dondurulmuş meyveleri ithal ediyor.

Ekonomi 13.11.2021, 23:11
Afyon'dan çıkıyor 30 ülkeye satılıyor

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kurulu tesiste, Türkiye'nin pek çok ilinde üretilen meyveler işlenip dondurularak Avrupa, Asya ve Amerika kıtalarındaki 30 ülkeye ihraç ediliyor.

İlçeye bağlı Yeşilçiftlik beldesindeki işletmenin müdürü Hasan Dönmez, AA muhabirine, tesislerinde Afyonkarahisar'ın yanı sıra birçok ilde mevsiminde yetiştirilen kiraz, çilek, vişne, böğürtlen ve incir gibi meyvelerin dondurulmuş gıda olarak işlendiğini söyledi.

İşlenen ürünlerin Avrupa, Asya ve Amerika kıtalarındaki 30 ülkeye ihraç edildiğini belirten Dönmez, şöyle dedi:

"Dondurulmuş meyvelerin farklı şekilde tüketimi söz konusu. Bunlar zaten tüketime hazır ürünler. Genel anlamda dondurulmuş gıdalarımız yoğun ilgi görüyor. Dünya genelinde de bu talep artıyor. Özellikle ABD başta olmak üzere Almanya, İngiltere, Hollanda, İsviçre, Çin ve Japonya'ya yoğun ihracatımız bulunuyor. İklim değişikliğinden dolayı da dondurulmuş ürünlerin hacminin uzun dönemde artması bekleniyor. Bu sektörde ileriye dönük artışların yaşanması da öngörülmektedir."

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser de Sultandağı ilçesinin, kirazı başta olmak üzere çeşitli meyveleriyle meşhur olduğunu ifade etti.

Bölgeden ve pek çok ilden mevsiminde taze olarak tedarik edilen ürünlerin bu tesiste dondurulmuş meyve haline getirildiğini belirten Serteser, "Afyonkarahisar'da yaklaşık 40 bin ton kiraz ve 20 bin ton vişne üretimi yapılıyor. Tesisteki bu dondurulmuş ürünler de Avrupa, Asya ve Amerika kıtalarına ihraç ediliyor. Bu da ülkemizi ve Afyonkarahisar'ı mutlu etmektedir. Özellikle dondurulmuş kiraz ve vişneyi kendi markalarıyla ABD'ye ihraç ediyorlar. İnşallah, bu ihracatı daha geliştireceğiz. Afyonkarahisar'ı da taze ve dondurulmuş meyveciliğin merkezi yapmak için el birliğiyle çalışacağız." diye konuştu.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Karakaya da 417 kişinin çalıştığı tesiste 100 kişinin de iş başı eğitim programıyla İŞKUR tarafından finanse edildiğini dile getirerek, bu istihdamın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Kaynak: AA
#Afyonkarahisar #ihracat #dondurulmuş meyve
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