Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

Memur-Sen, kasım ayına ilişkin açlık-yoksulluk araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre; 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 8 bin 823 lira, açlık sınırı ise 3 bin 107 lira olarak hesaplandı. Memur-Sen’in aynı araştırmasının ekim ayı verilerinde ise yoksulluk sınırı 8 bin 595, açlık sınırı 3 bin 27 lira olarak hesaplanmıştı. Bir ayda, yoksulluk sınırının 228 lira, açlık sınırının ise 80 lira arttığı görüldü.

Memur-Sen’in araştırmasına göre; gıda, ulaşım, eğitim, kişisel temizlik, sağlık ve giyim fiyatlarında ekim ayına göre artış yaşandı.

Ekim ayına göre en çok artışın LPG, mazot ve uçak bileti fiyatlarında olduğu kaydedildi. LPG dolum ücretinin yüzde 19,55 arttığı belirtildi. Mazottaki artış yüzde 10,13 olurken uçak bileti fiyatlarının yüzde 9,95 arttığı bildirildi.