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Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi BİSAM, Şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin verileri içeren raporu paylaştı.

Ekonomi 15.03.2022, 17:48
Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

BİSAM, Şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin verilerini açıkladı. Rapora göre, dört kişilik bir aile sağlıklı beslenebilmek için 4 bin 330 lira harcaması gerekiyor. Yoksulluk sınırı ise 14 bin 978 lira olarak gerçekleşti. Buna göre açlık sınırı asgari ücreti geçti.

Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi BİSAM, Şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin verilerini açıkladı. Verilere göre, dört kişilik bir aile sağlıklı beslenebilmek için 4 bin 330 lira harcaması gerekiyor. Yoksulluk sınırı ise 14 bin 978 liraya ulaştı. Böylelikle açlık sınırı asgari ücreti geçti.

Rapora göre, yetişkin bir erkeğin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 1.171 lira. Bu değer yetişkin bir kadın için 1.112, 15-18 yaş bir genç için 1.229, 4-6 yaş arası bir çocuk için 807 lira. Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 4 bin 330 lira olarak tespit edildi. Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama tutar. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı ise 14 bin 978 liraya ulaştı.

EN MALİYETLİ GRUP SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Günlük harcamalarda Şubat 2022’de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 48.19 liralık harcama gereksinimi ile oluşturdu. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 27.69 lira oldu. Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı bir ayda 5.19 lira artarak 23.88 liraya ulaştı. Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 11.09 lira oldu. Katı yağ ve sıvı yağ için ise 10.13 liralık masraf, yumurta için 2.80, şeker, bal, reçel ve pekmez vb. için ise 6,72 lira harcama yapılması gerekiyor.

AİLE BÜTÇESİNE İLAVE YÜKÜ AYLIK 156 LİRA

Geçtiğimiz ay meyve sebze için yapılması gereken günlük harcama tutarı 18.69 lira iken, 5.19 lira artmıştır. Bu artışın aile bütçesine ilave yükü aylık 156 lira oldu.

Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 33.4 ile en yüksek paya sahip olduğu görüldü. Et, yumurta ve kuru baklagil grubunun payı yüzde 27.8 ile ikinci sırada yer aldı. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 16.5 oldu. Geçtiğimiz ay bu oran yüzde 13.6'ydı. Ekmek, makarna vb. için ise pay yüzde 10.6 oldu. Diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 11.7 oldu.

Karar

#açlık sınırı #yoksulluk sınırı #BİSAM
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