'Abdülhamid Han' sondaj gemisi önümüzdeki ay faaliyete başlayacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Abdülhamid Han sondaj gemimizin önümüzdeki ay Akdeniz'de faaliyetlerine başlaması planlanmaktadır" dedi.
Ekonomi 20.07.2022, 11:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, adını 'Abdülhamid Han' olarak açıkladığı Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak 4'üncü sondaj gemisinde sona geliniyor.
Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48. Yıl Dönümü kutlama töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Abdülhamid Han sondaj gemimizin önümüzdeki ay Akdeniz'de faaliyetlerine başlaması planlanmaktadır" dedi.
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