ABD ham petrolü savaş sonrası ilk kez 84 doların altında

Rusya'nın Ukrayna işgalinin başladığı şubat ayından beri tarihi zirveleri gören ham petrol ilk kez 84 doların altına inerek savaşı öncesi seviyesine geriledi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,39 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varil fiyatı, artan resesyon endişelerinin talep görünümünü olumsuz etkilemesiyle uluslararası piyasalarda 89 dolar seviyelerine geriledi.

Dün günü 92,83 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 16.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,58 düşüşle 89,51 dolar oldu. Böylece Brent petrolün varil fiyatı 8 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Brent Petrolün 89 dolar altındaki seyri akaryakıtta indirimleri de beraberinde getirdi. Uzmanlar, brent petrol için kritik öneme sahip olduğunu ifade ediyordu. Brent petroldeki düşüşün sürmesi halinde akaryakıt fiyatlarının da daha makul seviyelere gerilemesi bekleniyor.

MOTORİNE BU AKŞAM İNDİRİM GELECEK

Düşüş karşısında beklenen gelişme bugün yaşandı.

Brent petrolün düşüş seyrini sürdürmesi ile motorine 1.14 TL indirim geleceği duyurulmuştu. Motorin, bu gece yarısı yapılacak indirim ile 24 TL 85 kuruşa kadar düşecek.

Bugünkü gelişme ile benzin ve motorinde yeni bir indirim haberi daha gelip gelmeyeceği merak konusu...

Küresel piyasalarda, enerji krizi ve resesyon endişelerinin yanı sıra ABD başta olmak üzere merkez bankalarının sıkılaştırıcı tedbirlere devam edeceği beklentileriyle petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimi devam ediyor.

Dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Kuzey Akım boru hattı üzerinden gaz arzının tamamen durmasının Euro Bölgesi'nde resesyon olasılığını daha da artırdığı kaydedildi.

Ayrıca, Çin'deki COVID-19 salgını karşısında alınan tedbirlerin de talebi baskılayacağı endişeleri fiyatlardaki düşüşe destek oluşturuyor.