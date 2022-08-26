ABD'den Türkiye'ye karşı yeni finansal kumpas mı?

ABD; Rusya’ya uyguladığı yaptırımları izleme maskesi altında Türkiye’de casusluğa soyundu. Üzerine vazife olmayan işlere burnunu sokan ABD makamları, haddini aşarak Türk iş adamlarını sorgulamaya kalkıştı. ABD’nin istihbarat servisi CIA’nın Türkiye Şefi’nin de katıldığı görüşmelerde Türk iş adamlarını Rusya ile ticaret konusunda tehdit etme cüretinde bulundu.

RUSLARA KAÇ EV SATTINIZ?

CIA Türkiye Şefi Rusların son aylarda yöneldiği konut alımlarında öne çıkan inşaat firmalarının yetkililerini çağırıp açıkça tehdit ettiği öğrenildi. Bir CIA görevlisinin görüştüğü konut sektöründen işadamlarına, “Ruslara kaç ev sattınız?”, “Sattığınız evlerin bedelini hangi para birimiyle tahsil ettiniz?”, “Ödemeyi hangi kanaldan yaptılar? Parayı elden mi aldınız yoksa banka üzerinden mi ödeme yaptılar?” gibi sorular sordu.

TEHDİT MEKTUBU GELDİ

ABD makamlarının haddini aşan bir diğer adımı ise TÜSİAD’a mektup göndermesi oldu. ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo’nun TÜSİAD’a gönderdiği ve kamuoyuna yansıyan tehdit mektubu da bu çerçevede değerlendiriliyor. Adayemo’nun 22 Ağustos tarihli mektubunda Rusya ile ticaret yapan TÜSİAD üyelerini yaptırım uygulamakla tehdit ettiği ortaya çıkmıştı. Mektubu doğrulayan TÜSİAD da içerik konusunda ise bilgi vermedi. Dış İşleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’na konuyla ilgili bilgi verdiğini açıklamakla yetindi. ABD Hazine Bakanlığı’nın mektupla yetinmediği, aynı zamanda TÜSİAD üyeleriyle çeşitli görüşmeler yaptığı belirtiliyor.

CIA CASUSLARI BİLGİ TOPLUYOR

CIA Türkiye şefinin de bizzat görev aldığı casusluk faaliyetleri dikkat çekerken, Adeyemo, haziran ayında Türkiye’ye gelerek Ankara’da Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile görüştü. 23 Haziran tarihinde yapılan iki saatlik görüşmede iki bakan yardımcısının; mali suçlarla mücadelede konusundaki teknik ve ekonomik iş birliğini görüştüğü açıklandı.

İKİNCİ GÖRÜŞME TELEFONLA

Adeyemo’nun Elitaş ile kamuoyuna yansıyan ikinci görüşmesi geçtiğimiz cuma günü telefonla gerçekleşti. Adeyemo’nun, Ankara ile ikinci teması daha gürültülü oldu. ABD elçilik ve konsolosluk yetkililerinin artan görüşme trafiğinde elde ettiği bilgileri ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo’nun önüne gittiği biliniyor. Adeyemo, burada da “Rusya, Batı yaptırımlarını Türkiye üzerinden delmeye çalışıyor” iddiasında bulunmuştu.

KOMŞULARIMIZLA TİCARETTEN SİZE NE?

Türkiye, savaşın tarafları olan Ukrayna ve Rusya ile derin ekonomik ve siyasi ilişkilere sahip olunduğunun altını çizdi. Bu iki ülkeyle ticaret yapmaya devam edeceğini ABD’ye açıkça söyleyen Bakan Yardımcısı Elitaş, devam eden süreç ve yaptırımlar konusunda Türkiye'nin konumunun değişmediğini muhatabına iletti. Başta İngiliz ve ABD olmak üzere tüm batılı şirketler, Rusya ile çalışmaya devam ederken Washington’un “Rusya ile ticaret” bahanesiyle Türkiye’ye finansal bir kumpasın altyapısını hazırlaması ve bunun için elçilikte görevli ajanlarını dahi seferber etmesi dikkat çekiyor.

MUHALEFET DE AYNI TELDEN ÇALIYOR

Dikkat çekici bir diğer konu da muhalefetin de ABD’yle paralel söylemlerde bulunması. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son olarak Türkiye’ye kaynağı belirsiz bir para geldiğini iddia etti.

17/25 Aralık kumpası böyle kurulmuştu

ABD Hazine Bakanlığı’nın ajanları da kullanarak son aylarda Türkiye’de giriştiği faaliyetler, terör örgütü FETÖ ile birlikte yürüttükleri 17/25 Aralık kumpası hazırlıklarıyla benzerlik taşıyor. Dönemin ABD Hazine Bakanlığı Müsteşarı David Cohen, 20 Aralık 2013’te İstanbul’a gelerek banka müdürlerini İran yaptırımları gerekçesiyle tehdit etmişti. Cohen, Ankara’daki muhataplarına bilgi vermeden geldiği İstanbul’da bankacıları toplayıp İran için üstü kapalı tehditler savurmuştu.