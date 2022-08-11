Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, karbon salınımı sıfır olan, çevreci hidroelektrik santrallerini devreye aldıklarını belirterek, "20 şehrimizde bulunan 34 hidroelektrik santralinin kurulu gücü 653 megavat, üretimleri yıllık 2 milyar 300 milyon kilovattır, bu miktar 1 milyon kişinin yıllık enerji tüketimine denk gelmektedir." ifadesini kullandı.

Kirişci, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan'ın liderliğinde son 20 yılda devasa tesisleri ülkeye kazandırdıklarını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün kuruluşundan bugüne tamamlanan tesislerin yüzde 55'inin AK Parti iktidarı döneminde olduğuna dikkati çeken Kirişci, "Ülkemizdeki 85 milyon dekar sulanabilir arazinin yüzde 80'ini sulamaya açtık, böylece 6,2 milyon kişiye istihdam sağlanmış, ekonomiye yılda 150 milyar lira ek katkı sunulmuştur. Hizmete alınan sulama projeleriyle ülkemiz tarımsal hasılada dünyada 10. sıraya yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.

Kirişci, su tasarrufu amacıyla son 20 yılda tarımsal sulamada damla ve yağmurlama gibi modern sulama sistemlerine ağırlık verdikleri belirterek, yüzde 6 olan modern sulama sistemlerinin oranını yüzde 31'e yükselttiklerini ve inşaatı devam eden projelerle bu oranın yüzde 94 seviyesine çıkacağını aktardı.

Bir başka önemli faaliyet alanlarının ise içme suyu temini olduğunu bildiren Kirişci, şunları kaydetti:

"DSİ Genel Müdürlüğümüz kurulduğu günden bugüne 5 bin 445 kilometre isale hattı inşa etti. Bunun yüzde 60'tan fazlasını son 20 yılda hizmete aldık. Bu isale hatlarıyla ülkemizi neredeyse Edirne'den Kars'a 2 defa katettik. Suyun gücünden enerji üretiminde de faydalanıyoruz. Karbon salınımı sıfır olan, çevreci hidroelektrik santrallerini hızla devreye alıyoruz. Ülkemizin hidroelektrik enerji potansiyeli yıllık 180 milyar kilovatsaattir. Bu potansiyelimizin yüzde 60'ı kullanılabilir hale gelmiştir. Ülke kalkınmasına büyük ivme kazandıran bu tesislere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde bugün 34 hidroelektrik santral daha ekledik. 20 şehrimizde bulunan 34 hidroelektrik santralinin kurulu gücü 653 megavat, üretimleri yıllık 2 milyar 300 milyon kilovattır. Bu miktar 1 milyon kişinin yıllık enerji tüketimine denk gelmektedir. Yaklaşık 16 milyar liraya mal olan bu tesislerin ekonomiye katkısı ise yıllık 2,7 milyar liradır. 34 hidroelektrik santral, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Tesislerin ülkemize kazandırılmasında emeği bulunan mühendisinden işçisine, teknisyeninden operatörüne, bütün çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz ve aziz milletimiz için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."