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6 yılda rekor artış: En fazla Ruslara satıldı

Türk somonu ihracatında gelir 6 yılda 82 kat artarak 135 milyon 597 bin 423 dolara yükseldi.

Ekonomi 20.02.2022, 16:46
6 yılda rekor artış: En fazla Ruslara satıldı

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkeden 2016 yılında 11 ülkeye 355 ton Türk somonu ihraç edilerek, 1 milyon 630 bin 814 dolar gelir sağlandı.

Türkiye'den 2021 yılında ise 22 ülkeye 23 bin 375 ton somon satılarak, 135 milyon 597 bin 423 dolar kazanç elde edildi.

Böylece, ülkenin Türk somonu ihracatında son 6 yılda miktarda yaklaşık 65 kat, değerde ise 82 kat artış gerçekleşti.

En önemli ihraç pazarı Rusya

Türk somonu ihracatında son 6 yılda ülke çeşitliliğini de artıran Türkiye'nin en önemli ihraç pazarı Rusya Federasyonu oldu.

Rusya Federasyonu'na 2016'da 282 ton karşılığında 1 milyon 176 bin 581 dolar olan Türk somonu ihracatı, 2021'de 18 bin 493 ton karşılığı 108 milyon 49 bin 260 dolara ulaştı.

Böylece, ülkeden Rusya'ya yapılan Türk somonu ihracatı da son 6 yılda miktarda yüzde 6 bin 458, değerde de yüzde 9 bin 83 arttı.

"Üretimin artırılması ile ihracat hacmimiz 1 milyar dolar seviyelerini aşacaktır"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Doğu Karadeniz'de denizlerde kurulu kafeslerde yetiştirilen ve iç pazarda Karadeniz somonu, dış pazarda ise Türk somonu olarak marka haline gelen ürünün, yapılan büyük yatırımlar, uzun uğraş ve mücadeleler sonucunda çok önemli hale geldiğini söyledi.

Türk somonuna yurt dışı pazarlardan yoğun talep geldiğini belirten Gürdoğan, "Doğu Karadeniz'in doğal yapısı ve denizdeki su kalitesinden dolayı Türk somonunun diğer türlere oranla çok daha lezzetli olması, tüketici kitlesi tarafından büyük beğeni almasına yol açtı ve ihracatını da kat kat artırdı." dedi.

Gürdoğan, mevcut durumda talebin karşılandığını ifade ederek, Türk somonunun uluslararası pazarlarda marka olarak değerini koruyabilmesi ve süreklilik açısından üretimin artırılması gerektiğini vurguladı.

İlgili bakanlıkların, bölgedeki kafes kapasitelerinin artırılması, yeni kafeslere izin verilmesi ve bürokraside yaşanan sorunların ivedilikle çözüme kavuşturulması noktasında çalışma yapmaları gerektiğinin altını çizen Gürdoğan, üretimin artırılması ile ihracat hacminin hızlı şekilde 1 milyar dolar seviyelerini aşacağına dikkati çekti.

Gürdoğan, bölgede Türk somonuna yatırım yapılarak, uluslararası standartlarda, dünyanın en modern işleme tesislerinin kurulduğuna işaret ederek, gelecek yıllarda Türk somonunun katma değeri daha yüksek ürün olarak ihraç edileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
#türk somonu #ihracat
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