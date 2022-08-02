"500 TL'lik banknotla ilgili bir çalışma yok"
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 500 ve 1000 TL’lik banknot iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.
Ekonomi 02.08.2022, 14:31
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 500 ve 1000 TL’lik banknot iddialarına karşı, “Hiçbir şekilde çalışma da yok, ihtiyaç da yok, paralar aynı şekilde kalacak” dedi.
Bakan Nebati, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Yeni banknot ve madeni para basılacağına ilişkin iddiaları yalanladı.
500 ve 1000 TL’lik banknot ve 10 liralık madeni para basılmayacağını söyledi.
Nebati, “Kesinlikle hiçbir şekilde bu yönde bir çalışmaya ihtiyaç da yok, paralar aynı şekilde kalacak” ifadesini kullandı.
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