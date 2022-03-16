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50 milyar dolarlık ticaret hedefi için düğmeye basıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Şansölyesi Olaf Scholz buluşmasında dile getirilen 50 milyar dolarlık ticaret hedefi için düğmeye basıldı. Buna göre, yenilenebilir enerji, iklim değişikliği ile mücadele, yeşil dönüşüm, yapay zeka ve dijitalleşme gibi 5 yeni alanda karşılıklı adımların atılması planlanıyor.

Ekonomi 16.03.2022, 08:23
50 milyar dolarlık ticaret hedefi için düğmeye basıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Almanya Şansölyesi Olaf Scholz buluşmasında, ticarette 5 yeni alanda kritik adımların atılması kararı çıktı.

İLK ADIM YAKINDA ATILACAK

İki liderin baş başa ve heyetler arası görüşmesinde, Türk-Alman ilişkilerinin daha ileriye taşımak için yakın diyalog ve iş birliğinin sürdürülmesi kararlılığı öne çıktı. Bu kapsamda ilk somut adım, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı’yla atılacak. İki ülke dışişleri bakanları ilgili çalışmaları yapacak. Yine özel temsilciler muhataplarıyla görüşecek, bir ön hazırlık yapılacak. Tüm bunların ardından toplantının yakın bir tarihte gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Almanya ile Türkiye’nin 2020 yılı ticaret hacmi yaklaşık 38 milyar dolar olarak gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl ise bu rakam rekor seviyeye ulaşarak 41 milyar doları aştı. Bu, Türkiye ile 27 AB ülkesi arasındaki mevcut ticaret hacminin neredeyse dörtte biri. Türkiye’nin dış ticaretinde ilk sırada yer alan Almanya ile ikili ticaretin, gelecek dönemde 50 milyar dolar seviyesine çıkarılması hedefleniyor.

5 ALANDA FIRSATLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Türk sanayi sektörünün Almanya’ya ihracatında lokomotif sektör otomotiv endüstrisi. Erdoğan-Scholz buluşmasında, 50 milyar dolar ticaret hedefi kapsamında iş birliğin geliştirileceği yeni alanlar da masaya yatırıldı. Bu kapsamda yenilenebilir enerji, iklim değişikliği ile mücadele, yeşil dönüşüm, yapay zeka ve dijitalleşme gibi alanlarda yeni iş birliği fırsatları değerlendirilecek.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE İŞBİRLİĞİ GÜNDEMDE

Rusya-Ukrayna savaşının ardından değişen denklemde başta güvenlik ve enerji olmak üzere birçok konuda Türkiye’nin kilit role sahip olduğu anlaşıldı. Bu durum, Türkiye’nin son dönemde yaptığı diplomasi trafiğinde enerjinin öncelikli başlıklar arasında olmasını sağladı. Erdoğan ile Scholz görüşmesinde de AB ile Türkiye arasındaki enerji alanındaki iş birliğinin önemli olduğu vurgulandı. Scholz’un rüzgar enerjisinin de içinde olduğu farklı kaynakları devreye sokma ve hidrojen ithalatı mesajı, yakın zamanda Türkiye-Almanya arasında özellikle yenilenebilir enerji konusunda yeni adımların işareti olarak değerlendirildi.

TURİZM MASAYA YATIRILDI

Rusya-Ukrayna savaşının etkilemesi beklenen turizm konusu da iki liderin gündemindeydi. Bu kapsamda, turizmde Türkiye’nin Rusya’dan sonraki en önemli pazarlarından olan Almanya’dan gelecek turist sayısında salgın öncesi rakamların yakalanması için atılacak adımlar değerlendirildi.

AB ilişkilerinde yeni dönem

Erdoğan-Scholz’un ilk temasında, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin Almanya'nın konuyla dair olumlu açıklamaları “Türkiye’ye destek” olarak yorumlandı. Buluşmadan Türkiye ile AB arasında üst düzey diyalog formatlarının devreye sokulması kararı çıktı. Yine Gümrük Birliği konusunda da müzakere mesajı verildi.

#almanya
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