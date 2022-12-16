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440 milyar lira kasada kaldı: 11 ayda denk bütçe

Kasım ayında bütçe 108,3 milyar lira fazla verdi. 2022 bütçe açığı 461 milyar lira olarak öngörülmesine karşın ocak-kasım aylarını kapsayan 11 aylık dönemde açık 20,4 milyar lirayla sınırlı kaldı. İhracatçı, esnaf, çiftçi ve öğrencilere verilen on milyarlarca liralık destek, sosyal yardımlar ile devletin birçok kalemde vergiden feragat etmesine rağmen bütçe açığının yok denecek kadar düşük kalması önemli başarı oldu. Bunda Türkiye Ekonomi Modeli’nin sağladığı güçlü büyüme ve gelirlerin artması etkili oldu.

Ekonomi 16.12.2022, 08:52
440 milyar lira kasada kaldı: 11 ayda denk bütçe

Türkiye’nin bu yılki bütçe performansı parmak ısırtıyor. Merkezi yönetim bütçe gelirleri kasımda 347 milyar 734 milyon lira, giderleri ise 239 milyar 429 milyon lira oldu. Merkezi yönetim bütçesi kasımda 108 milyar 305 milyon lira fazla verdi. 461 milyar lira olarak görülen 2022 bütçe açığına karşın, ocak-kasım döneminde bütçe açığı 20,4 milyar TL ile sınırlı kaldı. Yüzde 3,2 olarak hedeflenen bütçe açığının Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’ya oranı ocak-kasım döneminde yüzde 0,14 oldu.

GELİRLERDE %107 ARTIŞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım ayına ilişkin bütçe gerçekleşmeleri raporuna göre; kasımda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 107,3 artarak 347 milyar 734 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 76,4 artışla 239 milyar 429 milyon liraya yükseldi.

Ocak-kasım döneminde ise gelirler geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 100,2 artışla 2 trilyon 547 milyar 156 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 94,7 yükselişle 2 trilyon 567 milyar 605 milyon lira oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi kasımda 108 milyar 305 milyon lira fazla, ocak-kasım döneminde ise 20 milyar 449 milyon lira açık verdi.

DESTEKLER EKONOMİYİ EKONOMİ HAZİNE’Yİ BESLEDİ

Küresel çapta yaşanan sıkıntıların Türkiye ekonomisine etkisini azaltmak için yapılan sosyal yardımlar ile iş dünyasına sağlanan desteklere rağmen bu yılki bütçe açığı yok denecek kadar düşük bir rakamda kalmasında kamu gelirlerdeki artışın yanı sıra, kamu harcamalarının mali disiplinle düşürülmesi etkili oldu. Türkiye Ekonomi Modeli ile sağlanan güçlü büyümenin etkisiyle ekonomik faaliyetlerin artması; Hazine'nin vergi, sigorta primi ve harç gibi kalemlerdeki gelirini yüzde 100’ler üzerinde arttırdı. Kaynakların etkin ve verimli kullanılması, faiz giderlerinin azalması bütçe açığını azaltan diğer unsurlar olarak dikkat çekti.

BİR AYLIK VERGİ GELİRİ 312 MİLYAR

Kasımda vergi gelirlerindeki hızlı artış ve faiz giderlerinin üçte iki oranında azalması dikkat çekti. Ayrıca cari transferler azaldı ve kamu kurumlarına borç verilmedi. Ekimde 61,1 milyar TL olan faiz harcamaları 24,4 milyar TL'ye geriledi. Geçen ay 132,7 milyar liralık faiz dışı fazla oluştu. Ekimde 102,9 milyar TL olan cari transferler ise 79 milyar T'ye düştü. Geçen ay vergi gelirleri ise geçici kurumlar vergisi ödemelerinin de etkisiyle 312 milyar TL'ye yükseldi.

OVP hedefinin altında kalacak

Kasım ayı bütçe fazlasına ilişkin değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Zorlukları üretimle, istihdamla ve büyümeyle aşacağız diyerek yola çıktık. Ekonomimizi büyütüp gelirlerimizi artırarak bütçede iyileşme sağlıyoruz. Mali disiplin politikamızın çıktılarını merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerinde de somut bir şekilde görmekteyiz. Yılsonu bütçe açığı da Orta Vadeli Program tahmininin daha da altında gerçekleşecek” dedi.

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