4 belediye su tüketim bedelindeki KDV oranını düşürdü
4 belediye su tüketim bedelindeki KDV oranı yüzde 1'e düşürülmesi için karar aldı. İşte o belediyeler...
KİLİS / ELBEYLİ
Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, su kullanım bedelindeki KDV oranının düşürüldüğünü belirtti.
Şimşek, "Enflasyonla mücadele kapsamında, su kullanım bedelindeki yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e indirdik." ifadelerini kullandı.
SAKARYA
Sakarya'da su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7'lik indirime gidildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Enflasyonla mücadeleye Büyükşehir Belediyesi olarak biz de destek oluyoruz. Bu kapsamda yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdik." ifadesini kullandı.
BALIKESİR
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sosyal medya hesabından, "Su kullanım bedelindeki yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e indirdik. Şehrimize hayırlı olsun." paylaşımını yaptı.
YALOVA
Yalova Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise yüzde 1'lik yeni KDV oranının dünden itibaren okunan faturalara yansıtılmaya başlandığı duyuruldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda ürünlerine uygulanan KDV indirimiyle ilgili yapmış olduğu açıklama sonrası, Yalova Belediyesi olarak biz de üzerimize düşen görevi yapma kararı aldık. Böylelikle 15 Şubat 2022 tarihi itibarıyla suyun KDV oranını yüzden 8'den yüzde 1 oranına indirerek hemşehrilerimize desteğimizi veriyoruz." ifadesini kullandı.
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