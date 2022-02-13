34,3 milyon metrekare Hazine arazisi kiraya verildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Hazine taşınmazları üzerinde yapılacak tarımsal faaliyetlerin artırılması ve yerli üretimi desteklemek amacıyla tıbbi ve aromatik bitki ile süs bitkisi yetiştirilmek üzere bugüne kadar 68 ilde 34,3 milyon metrekare Hazine arazisi kiralandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilaç ve kozmetik sektöründe yoğun kullanılan lavanta, gül, adaçayı, kekik ile çörek otu başta olmak üzere 139 çeşit tıbbi ve aromatik bitki ile süs bitkilerinin yetiştirilmesi için Hazine taşınmazları rayiç bedelin binde biri üzerinden kiraya veriliyor.

Bu kapsamda, tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin yetiştirilmesi amacıyla bugüne kadar 68 şehirde toplam 34,3 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazının kiralama işlemi gerçekleştirildi. Kiralamalarda 5,6 milyon metrekare ile Balıkesir, 4,6 milyon metrekare ile Kütahya ve 2,6 milyon metrekare ile Tokat öne çıkan iller oldu.

En çok talep lavanta yetiştiriciliği için geldi, bu bitki için yaklaşık 20,2 milyon metrekare arazi kiralandı. Arazilerin bir dönümü, ortalama 20 lira bedelle kiraya verildi.

2022'de 20 milyon metrekare hazır

Bakanlıkça yürütülen faaliyet çerçevesinde bu yıl 20 milyon metrekare Hazine arazisi, tıbbi ve aromatik bitki ile süs bitkilerinin yetiştirilmesi amaçlı kiraya verilmek üzere ilana çıkarılacak.

Bu kapsamda özellikle kadın girişimciler ile 18-40 yaş arası genç çiftçiler teşvik edilirken ziraat mühendisleri, ziraat teknisyenleri, taşınmazın bulunduğu yerde ikamet eden ya da kayıtlı olanlar, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı tıbbı, aromatik bitki ya da süs bitkisi yetiştiricileri, tarımsal amaçlı birlik kooperatifleri gibi üretici örgütleri kiralamada öncelik hakkına sahip oluyor.

İlan edilen taşınmazlar www.milliemlak.gov.tr adresinde 30 gün süreyle yayımlanıyor. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı, ilgili belediye başkanlıkları, ticaret ve sanayi odaları ve ziraat odalarına da bildirimde bulunulacak. İlan edilen taşınmazlardan köy ve belde sınırları içerisinde yer alanlar ise 30 gün süre içerisinde ilgili köy ve beldedeki uygun görülen kanallarla duyuruluyor.

Uygulamalardan yararlanmak isteyen vatandaşlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri bünyesindeki Milli Emlak daire başkanlığı ve müdürlükleri, ilçelerde Milli Emlak şefliklerine başvuruda bulunabiliyor.