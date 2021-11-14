32 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Konya'da bir tankerde 32 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Ekonomi 14.11.2021, 12:02 14.11.2021, 12:24
Alınan bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek teknik takip sonucunda merkez Selçuklu ilçesi çevre yolunda bir tankeri durdurdu.
Araçta 32 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, bir zanlı hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem başlatıldı.
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