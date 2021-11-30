30 Kasım altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI 30 Kasım Salı günü yani bugün en çok merak edilip araştırılan ekonomik veriler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Geçtiğimiz gün dolar TL kurunda yaşanan yukarı yönlü seyrin etkisiyle günü yükselişle kapatan altın değer artışını bugün de sürüdürüyor. Peki bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 30 Kasım çeyrek ve gram altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI 30 Kasım Salı gününe değer artışıyla başladı. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde rakamlardaki son durumu araştırıyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte çeyrek ve rgam altın fiyatları 30 Kasım alış ve satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATLARI 30 KASIM SALI
Gram altın fiyatları 30 Kasım Salı günü saat 08.00'de kaydedile verilere göre 721 lira alış ve 739 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 30 KASIM SALI
Çeyrek altın fiyatları 30 Kasım Salı günü saat 08.00'de kaydedilen verilere göre bin 172 alış ve bin 198 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
733,03
733,14
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.788,37
1.788,70
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
4.691,36
4.780,07
YARIM ALTIN FİYATI
2.338,35
2.397,37
ZİYNET ALTINI FİYATI
4.691,36
4.780,07
ATA ALTIN FİYATI
4.806,38
4.932,39
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
399,22
474,18
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
653,25
678,51
Kaynak: Habertürk
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|14
|36
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Fenerbahçe
|14
|24
|5. Alanyaspor
|14
|24
|6. Başakşehir
|14
|22
|7. Karagümrük
|14
|22
|8. Galatasaray
|14
|22
|9. Adana Demirspor
|14
|20
|10. Beşiktaş
|14
|20
|11. Antalyaspor
|14
|18
|12. Gaziantep FK
|14
|18
|13. Altay
|14
|17
|14. Sivasspor
|14
|16
|15. Giresunspor
|14
|16
|16. Kayserispor
|14
|16
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|14
|11
|19. Kasımpaşa
|14
|10
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|13
|27
|2. Ankaragücü
|14
|27
|3. Eyüpspor
|14
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. İstanbulspor
|13
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Samsunspor
|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
|12. Gençlerbirliği
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|13
|30
|2. Man City
|13
|29
|3. Liverpool
|13
|28
|4. West Ham
|13
|23
|5. Arsenal
|13
|23
|6. Wolverhampton
|13
|20
|7. Tottenham
|12
|19
|8. M. United
|13
|18
|9. Brighton
|13
|18
|10. Leicester City
|13
|18
|11. Crystal Palace
|13
|16
|12. Brentford
|13
|16
|13. Aston Villa
|13
|16
|14. Everton
|13
|15
|15. Southampton
|13
|14
|16. Watford
|13
|13
|17. Leeds United
|13
|12
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|13
|9
|20. Newcastle
|13
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|14
|33
|2. Atletico Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Sevilla
|14
|28
|5. Real Betis
|15
|27
|6. Rayo Vallecano
|15
|24
|7. Barcelona
|14
|23
|8. Athletic Bilbao
|14
|20
|9. Espanyol
|15
|20
|10. Osasuna
|15
|20
|11. Valencia
|15
|19
|12. Villarreal
|14
|16
|13. Celta de Vigo
|15
|16
|14. Mallorca
|15
|16
|15. Deportivo Alaves
|14
|14
|16. Granada
|14
|12
|17. Elche
|15
|12
|18. Cádiz
|15
|12
|19. Getafe
|15
|10
|20. Levante
|15
|7