30 Kasım altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI 30 Kasım Salı gününe değer artışıyla başladı. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde rakamlardaki son durumu araştırıyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte çeyrek ve rgam altın fiyatları 30 Kasım alış ve satış tablosu...

GRAM ALTIN FİYATLARI 30 KASIM SALI

Gram altın fiyatları 30 Kasım Salı günü saat 08.00'de kaydedile verilere göre 721 lira alış ve 739 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 30 KASIM SALI

Çeyrek altın fiyatları 30 Kasım Salı günü saat 08.00'de kaydedilen verilere göre bin 172 alış ve bin 198 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

733,03

733,14

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.788,37

1.788,70

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

4.691,36

4.780,07

YARIM ALTIN FİYATI

2.338,35

2.397,37

ZİYNET ALTINI FİYATI

4.691,36

4.780,07

ATA ALTIN FİYATI

4.806,38

4.932,39

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

399,22

474,18

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

653,25

678,51

Kaynak: Habertürk