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3 lambadan birini HES aydınlatıyor: 20 yılda 605 tesis hizmete alındı

Türkiye'de faaliyette bulunan 730 hidroelektrik santrali (HES), elektrik enerjisinde sigorta görevi görüyor. Ülke ekonomisine bugüne kadar milyarca liralık katkı sağlayan 730 HES'in, 111 milyar kilovatsaat (KWH) potansiyeli bulunuyor. Türkiye'de yanan her üç ampulden birinin enerjisi HES’lerden geliyor.

Ekonomi 24.10.2022, 08:58
3 lambadan birini HES aydınlatıyor: 20 yılda 605 tesis hizmete alındı

Türkiye'de yıllık enerji ihtiyacı artış hızı ortalama yüzde 8 civarında. Kişi başına enerji ihtiyacı için yaklaşık yıllık 5 bin 200 kilovatsaat(KWH) enerji öngörülüyor. Bu çerçevede son yıllarda enerjiye yatırımlar da hidroelektriğin yanı sıra güneş ve rüzgar gibi kaynaklarla çeşitlenerek yoğunluk kazandı. Türkiye’nin enerji tedarikinde ise su kaynakları hala önemini koruyor. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve özel sektör, 20 yılda 605 HES projesini tamamlayarak hizmete aldı. Böylece Türkiye’de faaliyette bulunan HES sayısı 730’a ulaştı. Ayrıca enerji bağımlılığını azaltmak için 26 HES inşaatı da devam ediyor.

20 YILDA 605 TESİS HİZMETE ALINDI

Son 20 yılda hizmete alınan 605 HES ile söz konusu dönemde 64 milyar KWH enerji üretildi. Ülke ekonomisine bugüne kadar milyarca liralık katkı sağlandı. HES’lerin potansiyeli 2002 yılında 44 milyar KWH idi. 730 HES'in ise toplamda 111 milyar KWH potansiyeli bulunuyor. Bugüne kadar ürettiği elektrik yaklaşık 67 milyar KWH oldu. Türkiye'de yanan her üç ampulden birini artık HES’ler aydınlatıyor.Son yıllarda enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için önemli adımlar atan Türkiye, bu doğrultuda hidroelektrik kurulu gücünü de hızla geliştiriyor.

ENERJİ POTANSİYELİ YÜZDE 100 ARTTI

Dünya genelinde artan enerji talebinin yerinde, zamanında, temiz ve yenilenebilir olarak karşılanması açısından HES'ler önemli görev görüyor. ABD'den Kanada'ya, Finlandiya'dan Japonya'ya kadar birçok ülke, hidroelektrik enerji potansiyelini yüzde 100'e kadar artırma başarısı gösterdi.

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