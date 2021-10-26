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3 kamu bankasından faiz indirimi

Kamu bankaları Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ortak bir açıklama yayınlayarak kredi faiz oranlarında indirim yapıldığını açıkladı. Söz konusu indirimler ticari ve konut kredileri kapsıyor. Tüketici kredisi kapsam dışında bırakıldı.

Ekonomi 26.10.2021, 16:16
3 kamu bankasından faiz indirimi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 2 puan indirimle yüzde 16'ya çekmesinin ardından, kamu bankaları faiz indirimlerini yansıtmaya başladı.

Üç bankadan yapılan ortak açıklamaya göre kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldı.

Kamu bankaları konut kredileri faiz oranlarında ise 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranları uygulayacak.

Kamu bankaları daha önce 1 milyon TL altı için ortalama yüzde 1.37, 1 milyon TL üstü için ise ortalama yüzde 1.41 konut kredi faizi uyguluyordu.  

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapılmıştır.

Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda % 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise % 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacaktır."

#banka #faiz #kamu #indirim
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