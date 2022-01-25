25 Ocak 2022 döviz kuru fiyatları
25 Ocak 2022 dolar 13,4462 liradan, euro ise 15,2139 liradan güne merhaba dedi.
Döviz kurları son dönemde dalgalı seyrinden uzak, stabil seyrediyor. Bugüne de düşüş eğilimiyle başladı. Dolar, 25 Ocak 2022 gününe 13,44'le başlarken euro ise 15,21 ile başladı. İşte anlık döviz kuru canlı piyasa ekranı...
Dövizin yatırım aracı olarak yaygın kullanımı sebebiyle kurlar herkesin sıkı takibinde. Bir süredir stabil seyreden dolar ve euro, güne düşüş eğilimi göstererek başladı. Yarın FED'in açıklayacağı faiz kararı öncesi döviz kurunda bir miktar düşüş eğilimi mevcut.
DOLAR BUGÜN NE KADAR? EURO KAÇ TL?
Canlı piyasa ekranında dolar 13,4462 liradan, euro ise 15,2139 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 13,4434 liradan alınan dolar 13,4970 liradan, 15,1977 liradan alınan euro ise 15,2893 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 13,45 liradan, euro ise 15,25 liradan satılmıştı.
Piyasalarda işlem gören diğer yabancı para birimlerinin, 25 Ocak 2022 Salı günü saat 09.15 itibarıyla 'satış' değerinde son durum şöyle:
İngiliz Sterlini: 18,1891 TL
ABD Doları: 13,4863 TL
Euro: 15,2740 TL
İsviçre Frangı: 14,7516 TL
Japon Yeni: 11,8606 TL
Suudi Arabistan Riyali: 3,5937 TL
Norveç Kronu: 1,4987 TL
Danimarka Kronu: 2,0492 TL
Avustralya Doları: 9,6222 TL
Kanada Doları: 10,6550 TL
İsveç Kronu: 1,4530 TL
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|50
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
|5. Barcelona
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Villarreal
|22
|32
|8. Rayo Vallecano
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|22
|31
|10. Valencia
|22
|29
|11. Osasuna
|22
|28
|12. Celta Vigo
|22
|27
|13. Espanyol
|22
|27
|14. Granada
|22
|24
|15. Elche
|22
|23
|16. Getafe
|22
|22
|17. Mallorca
|21
|20
|18. Cadiz
|22
|18
|19. Deportivo Alaves
|22
|17
|20. Levante
|21
|11