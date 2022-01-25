25 Ocak 2022 döviz kuru fiyatları

Döviz kurları son dönemde dalgalı seyrinden uzak, stabil seyrediyor. Bugüne de düşüş eğilimiyle başladı. Dolar, 25 Ocak 2022 gününe 13,44'le başlarken euro ise 15,21 ile başladı. İşte anlık döviz kuru canlı piyasa ekranı...

Dövizin yatırım aracı olarak yaygın kullanımı sebebiyle kurlar herkesin sıkı takibinde. Bir süredir stabil seyreden dolar ve euro, güne düşüş eğilimi göstererek başladı. Yarın FED'in açıklayacağı faiz kararı öncesi döviz kurunda bir miktar düşüş eğilimi mevcut.

DOLAR BUGÜN NE KADAR? EURO KAÇ TL?

Canlı piyasa ekranında dolar 13,4462 liradan, euro ise 15,2139 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 13,4434 liradan alınan dolar 13,4970 liradan, 15,1977 liradan alınan euro ise 15,2893 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 13,45 liradan, euro ise 15,25 liradan satılmıştı.

Piyasalarda işlem gören diğer yabancı para birimlerinin, 25 Ocak 2022 Salı günü saat 09.15 itibarıyla 'satış' değerinde son durum şöyle:

İngiliz Sterlini: 18,1891 TL

ABD Doları: 13,4863 TL

Euro: 15,2740 TL

İsviçre Frangı: 14,7516 TL

Japon Yeni: 11,8606 TL

Suudi Arabistan Riyali: 3,5937 TL

Norveç Kronu: 1,4987 TL

Danimarka Kronu: 2,0492 TL

Avustralya Doları: 9,6222 TL

Kanada Doları: 10,6550 TL

İsveç Kronu: 1,4530 TL