23 Mart 2022 döviz kurları
İstanbul serbest piyasada dolar 14,7960 liradan, avro 16,3340 liradan güne merhaba dedi.
Ekonomi 23.03.2022, 09:15
İstanbul serbest piyasada dolar 14,7960 liradan, avro 16,3340 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,7940 liradan alınan dolar 14,7960 liradan satılıyor. 16,3320 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 16,3340 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,8440 lira, avronun satış fiyatı ise 16,3720 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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