22 Şubat 2022 döviz kurları

Dolar - euro kaç TL? 22 Şubat 2022 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış kurları, güncel euro ve dolar fiyatları..

Dolar, 22 Şubat 2022 sabahında 13,67 lira bandında yer alıyor.

Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 13,6766 lira, satış fiyatı 13,6879 liradan işlem görüyor.

Euro/TL ise aynı dakikalarda 15,4616 lira alış fiyatı, 15,4668 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.