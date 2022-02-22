22 Şubat 2022 döviz kurları
Dolar, 22 Şubat 2022 sabahında 13,67 liradan euro/TL ise aynı dakikalarda 15,4616 lira alış fiyatı, 15,4668 liradan satılıyor.
Ekonomi 22.02.2022, 09:08
Dolar - euro kaç TL? 22 Şubat 2022 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış kurları, güncel euro ve dolar fiyatları..
Dolar, 22 Şubat 2022 sabahında 13,67 lira bandında yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 13,6766 lira, satış fiyatı 13,6879 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 15,4616 lira alış fiyatı, 15,4668 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
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|63
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|25
|49
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|44
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|43
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|26
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|26
|41
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|26
|40
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|9. Kayserispor
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|10. Karagümrük
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|14. Antalyaspor
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|15. Kasımpaşa
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|16. Göztepe
|26
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|17. Giresunspor
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|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|26
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|25
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|25
|52
|2. Ümraniye
|25
|49
|3. Erzurumspor
|25
|44
|4. Bandırmaspor
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|43
|5. İstanbulspor
|24
|42
|6. Eyüpspor
|24
|42
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|25
|34
|10. Manisa Futbol Kulübü
|25
|33
|11. Tuzlaspor
|23
|31
|12. Keçiörengücü
|24
|31
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Menemen Belediyespor
|25
|29
|15. Kocaelispor
|24
|28
|16. Bursaspor
|24
|24
|17. Denizlispor
|25
|24
|18. Altınordu
|25
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|25
|57
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|46
|5. West Ham United
|26
|42
|6. Arsenal
|23
|42
|7. Wolverhampton Wanderers
|24
|40
|8. Tottenham
|23
|39
|9. Brighton
|25
|33
|10. Southampton
|25
|32
|11. Leicester City
|23
|27
|12. Aston Villa
|24
|27
|13. Crystal Palace
|25
|26
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|24
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Watford
|24
|18
|19. Burnley
|22
|17
|20. Norwich City
|25
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|25
|57
|2. Sevilla
|25
|51
|3. Real Betis
|25
|46
|4. Barcelona
|24
|42
|5. Atletico Madrid
|25
|42
|6. Villarreal
|25
|39
|7. Real Sociedad
|24
|38
|8. Athletic Bilbao
|25
|37
|9. Celta Vigo
|25
|32
|10. Osasuna
|25
|32
|11. Rayo Vallecano
|24
|31
|12. Valencia
|25
|30
|13. Elche
|25
|29
|14. Espanyol
|25
|29
|15. Getafe
|25
|26
|16. Mallorca
|24
|26
|17. Granada
|25
|24
|18. Cadiz
|25
|20
|19. Deportivo Alaves
|25
|20
|20. Levante
|25
|15