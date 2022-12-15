2023 yılı bütçesinin maddeleri TBMM Genel Kurulunda görüşülüyor
TBMM Genel Kurulunda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor.
Ekonomi 15.12.2022, 11:13
TBMM Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplanan Genel Kurulda, bütçe teklifinin maddelerinin görüşmeleri tamamlanacak ve daha sonra 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerine geçilecek.
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|15
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|2. Real Madrid
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