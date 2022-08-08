Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Aksaray'a gelen Bakan Kirişci, bir otelde düzenlenen teşkilat buluşması programında, siyasette gördüğü en önemli şeyin insanlara temas etmek, hemhal olmak, onları dinlemek ve gönüllerini fethetmek olduğunu söyledi.

İnsanların gönüllerini fethetmek, onlarla aynı duyguda ve frekansta olabilme gayretinde bulunmanın siyasetin esası olduğunu ifade eden Kirişci, şöyle konuştu:

"AK Parti olarak hizmeti öncelemiş bir siyasi partiyiz. Bu hizmeti önceleyen siyasi anlayışımızla hamdolsun 20 yıldan beri milletimizin teveccühüne mazhar olduk. Bu hareket, özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimi ve sonrasında yaşananların ardından Cumhur İttifakı'na dönüştü. MHP başta olmak üzere bu ittifakı destekleyen partilerimiz ve kardeşlerimizle buluştuk. Türkiye ve Türkiye'ye bel bağlamış tüm mazlum coğrafyalar için söylüyorum, 2023 seçimleri herhangi bir seçim değil. Bu seçim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilip seçilmemesi meselesi de değil. Bu, milletvekillerimizin seçilip seçilmeme meselesi de değil. Biz bunu şahıslardan bağımsız olarak, duruşuyla tüm dünyaya umut olan bu aziz milletin geleceği olarak görmemiz gerekiyor. Eğer bu noktada bireysel kırgınlık, dargınlık, makamdan ve mevkiden alınmış olmak, asla bizim gerekçemiz olmamalı."

Kirişci, dünyanın AK Parti ve lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok ihtiyacının olduğunu ifade etti.

Bunu Türkiye'yi ziyaret eden devlet adamlarının ağzından duyduklarını anlatan Kirişci, "Bunu Venezuela'ya gidiyoruz, Nicolas Maduro söylüyor. Rusya'ya gidiyoruz, Putin söylüyor, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a gidiyoruz, İlham Aliyev söylüyor. Ağız birliği yapmışçasına 'Cumhurbaşkanı Erdoğan söylemişse söylediğinin arkasında durur, gereğini de yapar.' diyorlar. Bu hareketimizin 2023'te de herhangi bir şekilde inkıtaya uğramadan bu trenin devam etmesi gerekir." diye konuştu.

"Tahıl koridoruyla dördüncü gemi de Ukrayna'dan ayrıldı"

Kirişci, bir anda Rusya ve Ukrayna'nın birbirlerine girdiğini, bu duruma alkış tutanların olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bu kritik süreçte her iki ülkenin de yanında olduğunu, birini diğerine tercih etmediğine dikkati çeken Kirişci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şayet biz bir taraf olmuş olsaydık yani taraflardan birini tutmuş olsaydık, bu iki ülke hem ekonomik hem de diğer konularda ciddi sıkıntılar yaşıyor, onlarla beraber bizde bu sıkıntıları yaşayacaktık. Belki de onlardan daha fazla yaşayacaktık ama elhamdülillah bu durumdan kurtulduk. Bir tahıl koridoru bizim ülkemizin rehberliğinde açıldı. Bu tahıl koridoru için İstanbul'da önce bir görüşme yapıldı ve dörtlü zirvenin ardından bir mutabakat metni imzalandı. Ardından da İstanbul'da bu işleri takip edecek olan bir merkez açıldı. Şu anda bu merkezin denetim ve gözetiminde tahıl koridoru sayesinde dördüncü gemi de Ukrayna'dan ayrılmış oldu. İnşallah bu, devam edecek. Burada artık ulusal değil, bölgesel değil, küresel bir oyuncu olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti var."