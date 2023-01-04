2022 yılında 60 ilin ihracatı arttı

Türkiye'nin ihracatı, 2022'de önceki yıla göre yüzde 12,9 artarak 254 milyar 209 milyon 535 bin dolara yükseldi.

Bu dönemde iller bazında yapılan ihracat ise (serbest bölgelerden yapılan ihracat hariç) yüzde 9,72 artarak 226 milyar 596 milyon dolara yükseldi. Geçen yıl boyunca ülke genelindeki 81 ilden 60'ı ihracatını artırırken, 2 kentin rakamlarında kayda değer değişim gözlenmedi.

Geçen yıl en yüksek ihracatı 99,37 milyar dolarla İstanbul yaparken, onu 19,24 milyar dolarla Kocaeli, 16,16 milyar dolarla Bursa, 13,92 milyar dolarla İzmir takip etti.

Ankara 11,58 milyar dolar, Gaziantep 10,52 milyar dolar, Manisa 5,20 milyar dolar, Sakarya 4,93 milyar dolar, Denizli 4,70 milyar dolar, Hatay 3,56 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Konya, Kayseri, Adana, Mersin, Antalya, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Eskişehir, Samsun, Trabzon ve Mardin de 1 milyar doları aşan iller arasında yer aldı.

1 milyar doları aşan kentlerde en yüksek artış

Geçen yıl ihracatı 1 milyar doları aşan il sayısı 21 olurken, bu kentler arasında dış satımını oransal bazda en çok artıran yüzde 26,4 ile Muğla oldu. Muğla'nın ihracatı 774,04 milyon dolardan 978,75 milyon dolara yükseldi.

Muğla'yı yüzde 24,3 ile Ankara, yüzde 20,7 ile Adana, yüzde 18,01 ile Tekirdağ, yüzde 16,2 ile Aydın, yüzde 14,8 ile Mersin, yüzde 13,8 ile İzmir takip etti. İhracat artış oranı İstanbul'da yüzde 11,8 olarak gerçekleşti.

En yüksek artış Yozgat ve Tunceli'de

2022 yılı boyunca ihracatı en çok artan il yüzde 244,1 ile Yozgat oldu. Bu kentin ihracatı 16,4 milyon dolardan 56,5 milyar dolara yükseldi. Yozgat'ı yüzde 127,1 ile Tunceli (755,4 bin dolar), yüzde 104,5 ile Muş (4,6 milyon dolar), yüzde 87,8 ile Bingöl (8,8 milyon dolar) izledi.

İhracatı en çok artan iller arasında Nevşehir yüzde 81,5 ile beşinci, Şanlıurfa yüzde 54,7 ile altıncı, Hakkari yüzde 49,8 ile yedinci, Bitlis yüzde 47,6 ile sekizinci, Kırklareli yüzde 35,5 ile dokuzuncu, Bayburt yüzde 33,5 ile onuncu sırada yer aldı.

Yalova ve Van'da düşüş

Geçen yıl Sinop ve Manisa'nın ihracatı neredeyse değişmezken, 7 kentin (Trabzon, Burdur, Erzurum, Gümüşhane, Sakarya, Giresun ve Şırnak) dış satımında düşüş tek hane olarak gerçekleşti.

En yüksek düşüş yüzde 41,2 ile Yalova'nın ihracatında gerçekleşirken, bu ilin dış satımı 855,7 milyon dolardan 503,1 milyon dolara geriledi. Yalova'yı yüzde 31,5 ile Van, yüzde 26,8 ile Niğde, yüzde 22,8 ile Karabük, yüzde 20,7 ile Zonguldak izledi.