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"2022 teşvikler yılı olacak"

İnsan kaynakları ve bilişim şirketi Rasyotek'in Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak, 2022 için "Bu yıl hem istihdamı artırmaya yönelik faaliyetlerin zarar görmemesi hem de işverenlerin ekonomik büyümeye katkı sağlayabilmeleri açısından SGK ve İŞKUR teşvikleri işletmelere can simidi olacaktır." açıklamasında bulundu.

Ekonomi 27.02.2022, 19:15
"2022 teşvikler yılı olacak"

İnsan kaynakları ve bilişim şirketi Rasyotek'in Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekonominin sağlıklı ilerleyebilmesi için sistemde bulunan çarkların ve dişlilerin senkronize olarak uyum içinde çalışması gerektiğini, bu çarkların en önemlilerinin başında ise iş gücü piyasası ve istihdamın geldiğini söyledi.

İstihdam için hayata geçirilen dönemsel veya kalıcı teşviklerin önemine işaret eden Pak, Türkiye'nin de bu konuda çok önemli destekler verdiğini ifade etti.

Pak, özellikle salgın döneminde işletmelere sunulan istihdam teşviklerinin adeta can suyu olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"2022'ye geldiğimizde ise işletmelere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanan önemli teşvikler devam ediyor. Bunlar arasında; 5 puanlık indirim sağlayan 5510 teşviki, kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımını ve istihdamını artırmaya yönelik 6111 teşviki, bilişim ve imalat sektöründe kayıt dışı çalışmanın önüne geçen ve istihdamı artırmaya yönelik önemli bir teşvik olan 17103, diğer hizmet sektörü için ilave istihdam sağlanması adına sunulan 27103 teşviki, engelli sigortalı istihdamına yönelik 14857 teşviki gibi önemli destek mekanizmaları bulunuyor."

SGK teşviklerinin yanı sıra İŞKUR tarafından sunulan İşbaşı Eğitim Programı teşvikinin de büyük önem arz ettiğini vurgulayan Pak, SGK tarafından 2020'de işletmelere sağlanan teşvik desteğinin 45,8 milyar TL'ye ulaştığını ve henüz 2021 rakamlarının açıklanmadığını bildirdi.

Pak, "Bu yıl da işletmelere yoğun desteğin süreceğini ve istihdam alanında verilen teşviklerin 50 milyar lirayı rahat bir şekilde aşacağını tahmin ediyoruz." dedi.

"2022 teşvikler yılı olacak"

Haldun Pak, devlet teşviklerinin özel amaçları olmakla birlikte nihayetinde ülkenin refah seviyesinin artırılmasının hedeflendiğini belirterek, teşviklerin ülke ekonomisine, sanayiye, ekonomik kalkınmaya, rekabet gücünü artırmaya, bölgeler arası sosyoekonomik dengeyi sağlamaya katkısına işaret etti.

Pak, 2022'nin "teşvikler yılı" olacağını ifade ederek, "Bu yıl hem istihdamı artırmaya yönelik faaliyetlerin zarar görmemesi hem de işverenlerin ekonomik büyümeye katkı sağlayabilmeleri açısından SGK ve İŞKUR teşvikleri işletmelere can simidi olacaktır." dedi.

"Tüm özel sektör için önemli teşvikler yürürlükte"

Rasyotek Yönetim Kurulu Başkanı Pak, 2022'de özel sektör işverenlerinin tümü için büyük önem taşıyan teşviklerin yürürlükte olduğunu belirterek, imalat ve bilişim sektörleri başta olmak üzere ihracat yapan tüm şirketler için özel olarak büyük avantajlar sağlandığını kaydetti.

Pak, "İŞKUR tarafından düzenlenen özel bir projeyle de geleceğin mesleklerinde açılacak İşbaşı Eğitim Programları (İEP) programlarında 18-29 yaş aralığındaki katılımcılar için 9 aya kadar işbaşı eğitim programı düzenlenebilecek." dedi.

Kaynak: AA
#SGK #haldun pak
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