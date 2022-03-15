2022 Ramazan Pidesi fiyatları belli oldu
2022'nin Ramazan ayı 2 Nisan'da başlıyor. Ramazan'a çok az süre kala merakla beklenen pide fiyatları da belli oldu.
2022 yılı Ramazan ayının yaklaşmasıyla en çok tüketilen Ramazan pidesinin fiyatının kaç lira olacağı merak ediliyordu. İstanbul Fırıncılar Odası, Ramazan pidesine yüzde 66 zam yaptı. 330 gram sade Ramazan pidesi 6 liraya satılacak. Susamlı, yumurtalı 415 gram olanın fiyatı ise 9 TL olarak belirlendi.
2022'nin Ramazan ayı 2 Nisan'da başlıyor. Çok az süre kala merakla beklenen pide fiyatları da belirlenmeye başladı. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, 330 gram sade pidenin 6 TL'ye satılacağını açıkladı. 330 gram susamlı yumurtalı 7.5 TL, 415 gram pide 7.5 TL ve 415 gram susamlı yumurtalı 9 TL'ye satılacak.
Sözcü'nün aktardığı habere göre; geçtiğimiz yıl İstanbul'da 365 gram sade pide fiyatı 4 TL olarak belirlenmişti. Yani vatandaş pideyi geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 66 zamlı alabilecek.
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