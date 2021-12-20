banner38

2022 emekli ve memur maaşlarına zam için yeni formül

Asgari ücretteki 50 yılın en büyük artışı sonrası, '2022 emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? sorusu gündemde sıcaklığını artırdı.

Ekonomi 20.12.2021, 12:51
2022 emekli ve memur maaşlarına zam için yeni formül

Asgari ücretin kesinleşmesinin ardından Türkiye'de tüm gözler emekli ve memur zammı için gelecek açıklamalara çevrildi. Ocak zammıyla ilgili ek protokol için mutabakata varan memurların yeni zammıyla ilgili bazı formüller de konuşulmaya başladı. Bunun için 2022 yılında yapılacak. İkinci 6 ay zammının öne çekilmesi ve seyyanen artış talepleri de var. Emekliler için ise kademeli artış formülü öne çıkıyor.

Memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme zammının üzerine çıkılmasını beklerken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise asgari ücret zammı ile uyumlu bir oran veya seyyanen zam beklentisi içine girdi.

MEMURLARA EK SÖZLEŞME

Memurlar daha önce yapılan toplu sözleşme gereğince 2022 yılı için yüzde 5+7 ve enflasyon farkı alacaklar. Ancak son dönemdeki gelişmelerden sonra memur sendikaları Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile görüşerek ek bir protokol yapılmasını ve toplu sözleşme üzerinde bir zam daha verilmesini talep etmişti.

2022 MEMUR MAAŞLARI İÇİN DİKKAT ÇEKEN FORMÜLLER

Bu konuda mutabakata da varılmıştı. Bu mutabakata göre memurlar için yeni bir zam oranı üzerinde çalışmalar başlatıldı. Burada birkaç formül üzerinde duruluyor.

MEMUR ZAMMI YÜZDE 16'YI BULABİLİR

1 - Öncelikle toplu sözleşme zammının üzerinde oluşan enflasyon farkının ödenmesi. Yani bu yıl için ilk 6 ayda yüzde 5 artı enflasyon farkı ödendikten sonra gerçekleşen enflasyona tamamlamak şeklinde bir artış yapılacak.

Tahminlere göre enflasyon farkı ile yıl sonu zam oranı yüzde 16'yı bulacak. Yüzde 25 civarında bir enflasyon gerçekleşirse bunun üzerine 9 puanlık tamamlama yapılabilecek.

2- Bir diğer formüle göre ise seyyanen artış yapılarak bir sosyal destek sağlanması yönünde. Bu ödemenin de yine enflasyon ve asgari ücret ile uyumlu olması bekleniyor.

3 - Son günlerde ortaya çıkan üçüncü bir formül ise 2022 yılının temmuz ayında yapılacak olan yüzde 7'lik zammın da öne alınıp bunun üzerine iyileşme yapılması. Bu durumda ocak zammı yüzde 12 artı enflasyon farkı şeklinde gerçekleşebilecek.

MEMUR EMEKLİLERİ DE BEKLİYOR

Memur emeklileri de toplu sözleşme ile zam aldıkları için yukardaki formüller onları da ilgilendiriyor. Tüm bu zamların kesin rakamları bu çalışmaların tamamlanması sonrasında ortaya çıkacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

Bu emekliler toplu sözleşmeye giremedikleri için son 6 ayda oluşan enflasyon kadar zam alıyorlar. Bu yıl sonu enflasyon tahminlerine göre de SSK ev Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 14-15 civarında olacak.

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN ASGARİ ÜCRETLE UYUMLU BİR ARTIŞ BEKLENİYOR

Ancak sayıları 10 milyonu bulan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de asgari ücrete uyumlu bir artış yapılması bekleniyor. Burada enflasyon zammının üzerine bir refah payı eklenerek yıllık enflasyona eşitlenmesi bir formül olarak dururken seyyanen zam da gündeme geldi. Burada seyyanen zam formülüne göre düşük maaşlı olanlardan başlayarak ödeme yapılması. Böylece taban maaşların yükselmesi söz konusu olacak.

Türkiye Emekliler Derneği burada taban maaşın 4.253 liralık asgari ücret ile eşitlenmesini talep ediyor. Üçüncü bir formülde ise oransal zam yapılması ve asgari ücret artışıyla uyumlu bir oranın belirlenmesi.

EMEKLİ ZAMMI KADEMELİ Mİ YAPILACAK?

Burada yüzde 40 oranı öne çıkarken artışın kademeli olması de düşünülüyor. Yani daha düşük maaş alan emekliye daha yüksek oranda zam yapılması gündeme gelebilir.

Kaynak :Sabah

#memur #emekli #zam
Yorumlar (0)
banner35
7
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 17 28
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 17 25
10. Karagümrük 17 25
11. Galatasaray 17 24
12. Giresunspor 17 22
13. Gaziantep FK 17 22
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 17 18
17. Rizespor 17 16
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. Samsunspor 16 26
7. Gençlerbirliği 17 26
8. Kocaelispor 17 24
9. İstanbulspor 16 23
10. Adanaspor 17 23
11. Tuzlaspor 16 22
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 16 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 43
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 17 27
8. Valencia 17 25
9. Athletic Bilbao 18 24
10. Espanyol 18 23
11. Villarreal 17 22
12. Osasuna 18 22
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 18 20
15. Granada 17 19
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 17 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 17 8