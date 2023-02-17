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2022'de mutlu olanların oranı arttı

Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı, 2021'de yüzde 49,3 iken 2022'de yüzde 49,7'e yükseldi.

Ekonomi 17.02.2023, 11:33
2022'de mutlu olanların oranı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılına ilişkin "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2021'de yüzde 49,3 iken 2022'de yüzde 49,7 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2021'de yüzde 16,6 iken 2022'de yüzde 15,9'a geriledi.

Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2021'de yüzde 43,9 iken geçen yıl yüzde 46,5'e yükseldi. Kadınlarda ise bu oran, 2021'de yüzde 54,6 iken 2022'de yüzde 52,7 olarak belirlendi.

Evli bireyler daha mutlu

Evli bireylerin, evli olmayan bireylere göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, geçen yıl yüzde 54,5 iken evli olmayanlarda bu oran, yüzde 40,4 olarak gerçekleşti.

Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde, evli erkeklerin yüzde 51'nin, evli kadınların ise yüzde 57,9'inin mutlu olduğu gözlendi.

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde, 65 ve üzeri yaş grubu, 2021'de yüzde 56,2, 2022'de yüzde 57,7 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu. En düşük mutluluk oranı ise 2021'de yüzde 44,5 ile 18-24 yaş grubunda görülürken geçen yıl yüzde 46,8 ile 25-34 yaş grubunda gözlendi.

Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde, 2022'de en yüksek mutluluk oranı, yüzde 52,7 ile ilkokul mezunu grubunda görüldü. Bunu sırasıyla, yüzde 51,7 ile bir okul bitirmeyenler, yüzde 48,3 ile lise ve dengi okul mezunu, yüzde 48,2 ile yükseköğretim mezunu ve yüzde 46,3 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu bireyler izledi.

Bireylerin mutluluk kaynağı aileleri

Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde, kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı, geçen yıl yüzde 67,6 olurken bunu yüzde 16,3 ile çocuklar, yüzde 4,8 ile kendisi, yüzde 3,9 ile eş, yüzde 3,8 ile anne/baba ve yüzde 1,9 ile torunlar takip etti.

Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde, kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı 2022'de yüzde 68,2 olurken, bunu yüzde 13,2 ile sevgi, yüzde 9,5 ile başarı, yüzde 6,2 ile para ve yüzde 2,6 ile iş izledi.

En yüksek memnuniyet asayiş hizmetlerinde

Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde, geçen yıl asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 75,9 olurken bunu yüzde 69,7 ile ulaştırma, yüzde 65,6 ile sağlık, yüzde 63,8 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 59,5 ile adli ve yüzde 59,3 ile eğitim hizmetlerinden memnuniyet takip etti.

Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2022'de yüzde 64,9 oldu. Kendi geleceklerinden umutlu olan erkeklerin oranı yüzde 64,8 iken kadınlarda bu oran yüzde 64,9 olarak kayıtlara geçti.

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