2022 Antalya turizminde rekorlar yılı olacak

Eylül ayı bitmek üzere ancak Antalya Havalimanı'nda yaz yoğunluğu devam ediyor.

Turizmin başkentini bu yıl 50'nin üzerinde ülkeden gelen 10 milyonu aşkın turist ziyaret etti.

Antalya Havalimanı bu yıl farklı alanlarda rekor üstüne rekor kırdı.

Antalya Havalimanı bu yıl ilk kez 1 milyonu aşkın İngiliz turiste hizmet verdi. Yine tarihte ilk kez Kazakistan'dan gelen yolcu sayısı 500 bin rakamını aştı. Rus vatandaşları da tatil için tercihini yine Antalya'dan yana kullandı. Şu ana kadar bölgeye gelen turist sayısının 2 milyondan fazla olduğu açıklandı.

1,5 dakikada 1 uçak iniş-kalkış yapıyor

Antalya'ya dünyanın dört bir yanından uçak seferi düzenleniyor.

Antalya Havalimanı, 200 farklı destinasyondan 100'ü aşkın havayolu şirketine hizmet veriyor. Eylül ayında dahi havalimanına ortalama 1,5 dakikada 1 uçak iniş-kalkış yapıyor.

Günde ortalama 1000 uçuş yapılıyor

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol sezonun çok yoğun geçtiğini belirterek şu bilgileri verdi:

"2019'da bir gün içerisinde 1076 uçuş gerçekleşmişti. Bugüne baktığımızda bu yıl o rekoru kırdık 1077 uçuşla. Yine toplamda 950'nin üzerinde bir uçuş gerçekleşmiş geçtiğimiz hafta sonunun sadece 1 gününde. Dolayısıyla halen çok ciddi bir sezonun devam ettiğiyle ilgili ciddi mesajlar alıyoruz."

Kapasite artırım çalışmaları devam eden Antalya Havalimanı'nın önümüzdeki dönemde rekor tazelemesi bekleniyor.