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2021'de yaş meyve sebze ihracatı yüzde 13 artış gösterdi

Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen bilgilere göre Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatında geçtiğimiz sene yüzde 13'lük bir artış görüldü.

Ekonomi 09.01.2022, 20:31
2021'de yaş meyve sebze ihracatı yüzde 13 artış gösterdi

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, 2020 yılında 2 milyar 729 milyon dolar olan yaş sebze meyve ihracatında 2021'de yüzde 13 artış kaydedildi.

Geçen sene sektör ihracatçıları, yaklaşık 3 milyar 83 milyon dolarlık yaş meyve sebze dış satımı gerçekleştirdi.

Bu dönemde, bir önceki yıla göre yüzde 16 artışla 1 milyar 252 milyon dolarlık meyve, yüzde 25 artışla 875 milyon 713 bin dolarlık sebze, 934 milyon 891 bin dolarlık narenciye ihraç edildi. Dış satımın geri kalan kısmını da çay oluşturdu.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, AA muhabirine, yaş sebze ve meyve sektörünün ülke ekonomisine önemli katkı sunmaya devam ettiğini söyledi.

Sektör olarak her geçen yıl ihracat rakamında artış yakaladıklarını dile getiren Sin, Kovid-19'a rağmen dış satımdaki artışın önemine dikkati çekti.

"Özveriyle çalışarak güzel neticeler elde ettik"

Sin, sektör temsilcilerinin yıl boyunca önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Kovid-19 nedeniyle ertelenen talep ve siparişler vardı. 2021'de aşının yaygınlaşmasıyla bu süreç normalleşti. Bizim de ihracat yaptığımız ülkelere yakınlığımızdan dolayı bunu iyi kullandık. Dünyada ham madde ve konteyner fiyatlarının yükselmesine rağmen ihracatçılarımız özveriyle çalışarak güzel neticeler elde etti. Bu rakamı mutlulukla karşıladık. Ülkemizde üretilen alın terini, dünyada en iyi şekilde değerlendirmek bizim ihracatçılarımızın işi. Bu yaptığınız işin neticesini almayı görmek de insanı mutlu ediyor. Yeni yılda bu ihracat rakamının üzerine koyarak güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Elimizden gelen bütün emeği ortaya koyacağız. En iyisini yapmaya çalışacağız. Biz sağlıklı ürün üretmek zorundayız bu kapsamda herkesin katkısını bekliyorum."

Sin, yeni yılda da ara vermeden çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayarak, ülke ekonomisine önemli katkılar sunmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: AA
#yaş meyve sebze #ihracat
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