20 Ekim 2022 döviz kurları
İstanbul serbest piyasada dolar 18,5920 liradan, avro 18,1860 liradan yeni güne merhaba dedi.
Ekonomi 20.10.2022, 09:07
İstanbul serbest piyasada dolar 18,5920 liradan, avro 18,1860 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,5900 liradan alınan dolar 18,5920 liradan satılıyor. 18,1840 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,1860 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 18,5910 lira, avronun satış fiyatı ise 18,1920 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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