1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolu geçiş ücretleri belli oldu
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci Yıl Dönümü'nde hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış ücreti açıklandı.
8 Mart'ta açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden, ücretli araç geçişleri gece yarısı başladı. Köprüden geçişler için otomobil 200 TL, motosiklet 50 TL, minibüs 250 TL, otobüs 450 TL, kamyon 500 TL, TIR'lar ise 950 TL ödeyerek geçebilecek.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci Yıl Dönümü'nde hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçişlerin 1 hafta ücretsiz olacağı açıklanırken, dün gece yarısı saat 24.00 itibariyle ücretsiz geçişler sona erdi.
Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme A.Ş. internet sitesinde yer alan ücretlendirme tablosuna göre; 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçişler için otomobil 200 TL, motosiklet 50 TL, minibüs 250 TL, otobüs 450 TL, kamyon 500 TL, TIR'lar ise 950 TL ödeyerek geçebilecek.
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