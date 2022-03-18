1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti belli oldu
Yatırım tutarı 2,5 milyar euro olan ve 1,5 saatlik ulaşım süresini 6 dakikaya düşüren 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücreti 200 lira olarak belirlendi.
Ekonomi 18.03.2022, 17:54
Türkiye'nin en önemli projeleri arasında olan 1915 Çanakkale Köprüsü, bugün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde hizmete girdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni'nde konuştu.
KÖPRÜDEN GEÇİŞ ÜCRETİ 200 LİRA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, köprüden otomobil geçiş ücretinin 200 lira olduğunu açıkladı.
BİR HAFTA ÜCRETSİZ
Erdoğan, köprüden geçişlerin ilk hafta ise ücretsiz olacağını söyledi.
Kaynak: NTV
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